Treinverkeer onderbroken door dodelijk incident aan overweg in Hemiksem

15/09/17 - 20u29

Het treinverkeer tussen Antwerpen-Zuid en Puurs is in beide richtingen onderbroken door een dodelijk incident aan een overweg op de grens van Hemiksem en Hoboken. Dat meldt Frédéric Petit van Infrabel.

Het incident deed zich voor rond half zes aan het kruispunt van de Bredestraat en de Sint-Bernardsesteenweg. Volgens Petit is de politie ter plaatse en wordt nog onderzocht of het om een dodelijk ongeval dan wel een wanhoopsdaad gaat. Daardoor zal de overweg tot nader order dicht blijven.



Momenteel legt de NMBS een vervangende busdienst in. De passagiers van een trein tussen Rodendaal en Puurs die door het incident vast kwamen te zitten, zijn geëvacueerd. Het ging volgens Petit om 86 mensen.



Met vragen over zelfdoding kan je terecht op het gratis nummer van de Zelfmoordlijn 1813.