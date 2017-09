Treinverkeer hervat na dodelijk incident aan overweg in Hemiksem

KVDS

15/09/17 - 20u29 Bron: Eigen berichtgeving

© Google Maps.

Het treinverkeer tussen Antwerpen-Zuid en Puurs is in beide richtingen een tijdlang onderbroken geweest door een dodelijk incident aan een overweg op de grens van Hemiksem en Hoboken. Dat meldt Frédéric Petit van Infrabel. Intussen is het treinverkeer weer hervat, maar er zouden de hele avond nog vertragingen kunnen zijn.