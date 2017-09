Mechelse politie rolt elfkoppige drugsbende op en neemt cash, drugs en wapens in beslag

Bewerkt door: sam

15/09/17

In de ruime omgeving van Mechelen heeft de politie bij zestien simultane huiszoekingen gisteren in totaal elf personen opgepakt die ervan verdacht worden deel uit te maken van een drugsbende. Onder meer 21.000 euro cash geld, een kleine hoeveelheid drugs, twee wagens en twee wapens werden in beslag genomen.