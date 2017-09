Twee gewonden na ongeval met drie wagens in Linde

Door: Jimmy De Schrijver

15/09/17 - 19u35 Bron: Eigen berichtgeving

© Jimmy De Schrijver .

Op het kruispunt van de Baan naar Helchteren (N719) met Bovenlinde in Linde bij Peer zijn deze namiddag drie voertuigen betrokken geraakt bij een verkeersongeval. Twee bestuurders werden met verwondingen naar het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder overgebracht.

Het ongeval gebeurde toen een bestuurder van een Audi en een automobiliste van een Renault met elkaar op de Baan naar Helchteren in aanrijding kwamen. De bestuurder van de Audi wilde links de Bovenlinde inrijden, maar had de tegenligger verkeerd ingeschat of te laat opgemerkt. De Audi werd frontaal door de Renault in de rechterflank gegrepen. Door de klap werd ook een bestelwagen geraakt, die op Bovenlinde te wachten stond om het kruispunt op te rijden.



Beide gebotste automobilisten raakten gewond en werden met de ambulance naar het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder overgebracht. De bestuurder van de bestelwagen bleef ongedeerd. "We hebben niemand uit de voertuigen moeten bevrijden", zegt brandweerofficier Koen Maes van de hulpverleningszone Noord-Limburg. "Maar we hebben de bestuurder van de Audi wel op een veilige manier uit zijn wagen geholpen."



Het ongeval zorgde een tijdlang voor verkeershinder op het kruispunt. De rijstrook richting Helchteren was afgesloten. Ook de afslagstrook van Helchteren naar Peer was versperd. Het verkeer moest er plaatselijk omrijden. De Audi en de Renault werden na de vaststellingen getakeld. De brandweer zorgde voor de signalisatie en ruimde de brokstukken op.