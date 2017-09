Quota bij arresteren van illegalen aan Noordstation en Maximiliaanpark? Francken ontkent

Bewerkt door: ADN

15/09/17 - 18u52 Bron: Belga

© photo news.

"Op 21 september moeten er in Brussel 250 illegalen worden gearresteerd." Dat stelt de Franstalige Ligue des Droits de l'Homme (LDH) op basis van een klokkenluider. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) stelt in een reactie dat er nooit met quota wordt gewerkt.

Volgens de klokkenluider zou er met een dagelijks quotum van 20 tot 30 arrestaties rond het Noordstation en het Maximiliaanpark worden gewerkt. Op donderdag 21 september zou een grote operatie worden gelanceerd waarbij er op Brussels grondgebied 250 arrestaties moeten worden verricht.



"Deze operatie kadert in de opkuis-politiek van Theo Francken en (minister van Binnenlandse Zaken) Jan Jambon", zegt Alexis Deswaef van de Liga. "Het gaat erom migranten af te raden naar Brussel te komen."



"Als er op voorhand een quotum wordt vastgelegd zorgt dat voor een groot wettelijk probleem", vervolgt de advocaat. "Het is volledig in strijd met de principes van een rechtstaat. Daarnaast gaat het ook om een inbreuk op de menselijke waardigheid, op de bewegingsvrijheid, op het proportionaliteitsbeginsel en op de antidiscriminatiewetten."



Bij Theo Francken is te horen dat er nooit met quota wordt gewerkt. "Dat bestaat niet. Als er politie-acties worden georganiseerd is het zo dat iedereen wordt gecontroleerd. Als er illegalen worden aangetroffen, wordt de Dienst Vreemdelingenzaken ingeschakeld. Maar je weet nooit op voorhand wie je gaat aantreffen."