Moordenaar burgemeester Moeskroen blijft voorlopig in de cel

15/09/17 - 18u56

De raadkamer van Bergen heeft de aanhouding van Nathan Duponcheel (18) met een maand verlengd. De jongeman bracht maandag Alfred Gadenne, de burgemeester van Moeskroen, om het leven. De zitting voor de raadkamer was erg kort, want Duponcheel vecht de feiten niet aan en neemt zijn verantwoordelijkheid volgens zijn advocaat.

Advocaat Jean-Philippe Rivière had geen vrijlating gevraagd. Duponcheel verschijnt over een maand weer voor de raadkamer. In november zou een reconstructie van de feiten worden gehouden.



Onderzoeksrechter Véronique Laloux stelde een psychiater en een psycholoog aan als deskundigen in deze zaak. De verdediging stelde voor er een kinderpsychiater aan toe te voegen, want Nathan was 15 jaar toen hij zijn vader dood vond. De man was uit het leven gestapt nadat hij door de stad Moeskroen ontslagen was. Nathan meent dat de burgemeester verantwoordelijk was voor het ontslag en de dood van zijn vader.



Gadenne wordt zaterdagmorgen in de deelgemeente Lowingen begraven. Er worden tussen de 5.000 en 10.000 mensen verwacht en het dorp wordt vanaf 7 uur volledig afgezet. De bisschop van Doornik, Guy Harpigny, zal de mis opdragen.



Met vragen over zelfdoding kan je terecht op het gratis nummer van de Zelfmoordlijn 1813.