15/09/17 - 18u19 Bron: Belga

Een vrouw is deze voormiddag langs een snelweg in Oost-Vlaanderen in haar voertuig bevallen. Dat is vernomen bij het Vlaams Verkeerscentrum, dat om privacyredenen niet meer details mag vrijgeven.