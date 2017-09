Zware brand in loods in Beersel: evacuaties gestopt maar iedereen moet ramen en deuren dicht houden

Tom Vierendeels

© Tom Vierendeels.

video Er woedt een hevige brand in een loods in Beersel. De rookpluim is tot 20 kilometer ver te zien. Verscheidene bewoners uit de buurt van de Rollebeekstraat zijn geëvacueerd, maar de evacuaties zijn nu stopgezet. Omwonenden krijgen wel nog de raad om ramen en deuren gesloten te houden.

Volgens burgemeester Hugo Vandaele is het gemeentelijk rampenplan van kracht. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig en volgens de politie laat de brandweer het gebouw gecontroleerd uitbranden.



De bewoners van twee straten werden geëvacueerd omdat er asbest aanwezig zou zijn in de dakplaten van de loods. Gewonden zijn er bij de brand niet gevallen. Een deel van de gemeente zou zonder elektriciteit zitten, omdat de brand vlak bij een hoogspanningscabine woedt. Wie geen opvang heeft, kan terecht in de gemeenteschool van Lot. (lees hieronder verder)