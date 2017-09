Legionella in West-Vlaams bedrijf waar honderdtal werknemers ziek werd

Bewerkt door: sam

Er is een zeldzame vorm van legionella aangetroffen bij werknemers van Clarebout Potatoes in Nieuwkerke die eind juli plots ziek werden. Dat ontdekte een Frans referentielabo. Om die piste te onderzoeken stuurt het Agentschap Zorg & Gezondheid ook de Belgische stalen naar dat labo. Een exacte oorzaak voor de tientallen zieken is er weliswaar nog niet.

Eind juli werd een honderdtal werknemers ziek in een week tijd. Ze hadden onder meer last van koorts. Het Agentschap Zorg en Gezondheid ging samen met het bedrijf op zoek naar de oorzaak. Het onderzoek werd snel verengd tot twee pistes: pontiackoorts, ook wel de veteranenziekte genoemd, en ODTS (Organic Dust Toxic Syndrome), een reactie op het inademen van toxines afkomstig van schimmels of bacteriën.



"Het onderzoek door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) toonde hoge concentraties toxines aan bij een eerste meting, in een grootteorde waarvan verwacht wordt dat die ODTS kan veroorzaken. Het is dus mogelijk dat de werknemers hierdoor ziek zijn geworden", aldus het agentschap. Maar ook de hypothese van pontiackoorts werd onderzocht. Lees ook Al honderd zieke werknemers door onbekende ziekte in West-Vlaams bedrijf

Urinetest Om die hypothese verder te onderzoeken, werd een grote groep van de patiënten onderzocht met een urinetest en twee bloednames voor bepaling van antistoffen. Dit zijn stoffen die het lichaam aanmaakt om de legionellabacterie te bestrijden. Bij de zieke werknemers blijven alle urinetesten negatief.



"In de urine kan slecht één type wordt gedetecteerd. In het bloed en de omgevingsstalen kunnen meerdere types worden bepaald. In het Franse referentielabo vond men positieve resultaten voor een minder vaak voorkomende legionellabacterie in het bloed van enkele Franse patiënten", aldus het Agentschap Zorg & Gezondheid.