Verkiezingen Gent: Sp.a-Groen wordt 'Team Gent'

Sabine Van Damme

15/09/17 - 18u59 Bron: eigen berichtgeving

In Gent hebben kartelpartners sp.a en Groen hun verkiezingscampagne op gang getrapt. De slogan wordt: 'Team Gent, dat ben jij'. Daarmee willen ze alle Gentenaars uitnodigen hun ideeën voor de stad kenbaar te maken.

Dat kan aan de deur, want de politici gaan weer op huisbezoek, via de website www.teamgent.be, of op 14 oktober. Want exact een jaar voor de verkiezingen organiseert het kartel een 'Team Gent Evenement' in de Sint-Pietersabdij, waar iedereen welkom is om zijn gedacht te zeggen en te luisteren naar de krijtlijnen voor de toekomst die het kartel voor ogen heeft.



Zij zijn trouwens niet de enigen die al aan de verkiezingen denken. Ook op 14 oktober organiseert Open Vld een 'Stedendag', met stadswandelingen en boottochtjes, met als uitvalsbasis de Oude Vismijn.