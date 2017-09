Vliegtuigje maakt noodlanding in Antwerps Park Spoor Oost

Sander Bral, kv

15/09/17 - 17u55

Een vliegtuigje heeft deze namiddag een noodlanding moeten maken in Park Spoor Oost in Borgerhout. Het toestel was onderweg van Deurne naar Brasschaat om er morgen deel te nemen aan het Flying Festival, maar kreeg onderweg motorpech.