Sander Bral

15/09/17 - 17u55

Politie en brandweer zijn massaal ter plaatse. Het kleine vliegtuigje landde op het stuk beton net naast de Antwerpse ring. © Twitter.

Er heeft zonet een vliegtuig een noodlanding moeten maken in Park Spoor Oost in Borgerhout (Antwerpen). Dat is bevestigd door de lokale politie van Antwerpen.