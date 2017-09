Ministerraad erkent aanslagen Stockholm, Barcelona en Brussel als terrorisme: slachtoffers kunnen steun krijgen

KVDS

Op voorstel van minister van Justitie Koen Geens heeft de ministerraad twee besluiten goedgekeurd om de aanslagen in Stockholm (7 april), Barcelona (17 augustus) en Brussel (25 augustus) te erkennen als daden van terrorisme. Door die erkenning kunnen slachtoffers of hun naasten financiële steun krijgen.

Onder de dodelijke slachtoffers van de aanslag in Stockholm was één Belgische vrouw. Bij de terreuraanslag op de Ramblas in Barcelona kwam ook een Belgische vrouw om het leven en raakten minstens twee andere Belgen gewond. In Brussel werden militairen aangevallen met een mes. Een militair raakte daarbij gewond.