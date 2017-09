"Elke week riskeren 235 gezinnen uit huis gezet te worden in Vlaanderen"

KVDS

15/09/17 - 18u44 Bron: Belga

© thinkstock.

In Vlaanderen zijn vorig jaar 12.242 huishoudens bedreigd met uithuiszetting, bijna 400 meer dan het jaar voordien en quasi evenveel als in 2010. Het gaat dan om huurders waarvan de verhuurder naar het vredegerecht stapte om het huurcontract te laten ontbinden, vaak omdat de huur niet betaald wordt.

Dat meldt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Volgens de organisatie verwittigt het vredegerecht vervolgens de OCMW's in de hoop dat zij nog een oplossing kunnen vinden, maar "doorgaans is het conflict dermate ge√ęscaleerd dat een oplossing moeilijk wordt".



In de praktijk eindigt het geschil dan met het verlaten van de woning, al dan niet gedwongen. Mensen komen dan terecht bij familie, vrienden, crisisopvang of op straat. Bijna 4.000 mensen die op straat leven, kregen in 2016 een referentieadres van het OCMW (tegenover 2.735 in 2014).