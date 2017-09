Alarm-sms bij noodsituatie binnenkort mogelijk

KVDS

15/09/17

De overheid zal binnenkort een sms kunnen sturen naar alle mensen die zich op een bepaalde locatie bevinden wanneer zich daar een noodsituatie voordoet. Dat systeem, alert-SMS, is al getest op Rock Werchter en in Waterloo. De ministerraad keurde een uitvoeringsbesluit goed waardoor het binnenkort echt in werking kan treden.