VIDEO: Een ontspoorde kusttram takelen doe je zo

Bart Boterman

15/09/17 - 16u45 Bron: Eigen berichtgeving

video In Raversijde bij Oostende is afgelopen middag rond 14 uur een kusttram die richting Knokke reed, ontspoord. Dat gebeurde zonder veel erg, maar de tram terug op de sporen zetten had toch heel wat voeten in de aarde.