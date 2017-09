NMBS wil maandag opnieuw treinen door spoortunnel sturen na leidingbreuk

EB

Spoorwegmaatschappij NMBS verwacht dat er vanaf maandag opnieuw treinen zullen kunnen rijden door de spoortunnel tussen Brussel-Noord en Brussel-Schuman. Spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel houdt evenwel nog een slag om de arm.

De NMBS kondigt aan dat er vanaf maandag opnieuw treinen zullen rijden door de tunnel die vorige week donderdag onder water liep door een breuk in een waterleiding.



"Vanaf maandag herneemt het treinverkeer tussen Brussel-Noord en Brussel-Schuman en kunnen de klanten van NMBS opnieuw gebruikmaken van het normale treinaanbod", zo luidt het. "Komend weekend blijft de treindienst echter aangepast."



Er zijn tijdens het weekend aanpassingen aan de lijnen IC 17 Brussel-Zuid-Namen-Dinant, IC 16 Brussel-Zuid-Namen-Luxemburg, S8 Brussel-Zuid-Ottignies en de P-trein (P 8621) die op zondagavond studenten ten zuiden van Namen richting Brussel brengt. De ICT-treinen van Brussel-Zuid naar Walibi en Waver worden geschrapt, net als de ICT-trein 's avonds van Waver naar Brussel-Zuid.



Krappe timing

Infrabel bevestigt dat het nog altijd de bedoeling is om de tunnel tegen maandagochtend treinklaar te hebben, maar herhaalt net als de voorbije dagen dat de timing krap is. "We doen er 24 uur per dag alles aan om klaar te geraken, maar onvoorziene omstandigheden blijven mogelijk", aldus Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit.



De ploegen van Infrabel zijn momenteel nog altijd bezig met extra funderingswerken tegen de waterlekken in de tunnel. Als alles goed gaat, moeten vanaf zaterdag beide sporen hernieuwd zijn en wordt er met een werktrein ballast verdeeld over een afstand van 700 meter op beide sporen. Zondag zou dan in het teken staan van werken aan de seininrichting, de controle van de bovenleiding en het testen van de nieuwe spoorinfrastructuur.