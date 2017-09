"België is zwakke schakel in strijd tegen terreur", zegt Turkse minister

EB

15/09/17 - 15u58 Bron: Belga

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu. © afp.

De uitspraak van de Brusselse kamer van inbeschuldingstelling over de Koerdische Arbeiderspartij PKK is "onaanvaardbaar", zo zegt de Turkse minister van Buitenlandse Zaken in een mededeling. De minister meent dat het oordeel van de KI de strijd tegen terrorisme in Europa zal verzwakken.