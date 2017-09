EB

15/09/17 - 15u27 Bron: Belga

Bert Anciaux. © belga.

Sp.a-politicus Bert Anciaux is door de Vlaamse regering benoemd als vertegenwoordiger van de Vlaamse Gemeenschap in de raad van bestuur van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS). Dat heeft de Vlaamse regering vandaag beslist. De KVS heeft in haar raad van bestuur vijf zitjes voor afgevaardigden van de Vlaamse Gemeenschap, maar sp.a had haar zitje nog niet ingevuld.