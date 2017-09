"Het waren tomatenplanten, meneer de rechter": wietteelster van 66 krijgt jaar cel en 8.000 euro boete

EB

15/09/17 Bron: Belga

Sint-Truiden Een 66-jarige vrouw uit Sint-Truiden is door de Hasseltse correctionele rechtbank voor een wietplantage en de verkoop van cocaïne veroordeeld tot 1 jaar cel en 8.000 euro boete. De 43-jarige man, die bij haar inwoonde en de teeltinstallatie had opgezet, kreeg 20 maanden cel en 8.000 euro boete. De vrouw probeerde de strafrechter wijs te maken dat ze dacht dat het om tomatenplanten ging, maar dat klonk zeer ongeloofwaardig.

De wiet werd geteeld tussen december 2016 en 21 juni 2017. Bij de huiszoeking vond de politie ook bijna 88 gram cocaïne. Die was verdeeld in tientallen kleinere dosissen. Ook hierover had ze weer een excuus verzonnen. Ze vertelde dat het melkpoeder was, maar weeral deed dat de wenkbrauwen van de rechter fronsen.



De veertiger zou de verantwoordelijke zijn geweest voor het opzetten van de wietplantage en de illegale aftakking van de elektriciteit. Er werden 279 kweekpotten op de zolderverdieping ontdekt. In zijn gsm werden ook berichten gevonden die op drughandel wezen. De rechtbank oordeelde dat het telen van wiet en de handel in drugs tot allerlei randcriminaliteit leidt en maatschappelijke overlast veroorzaakt.