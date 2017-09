Verdachte in Frankrijk opgepakt voor diefstal van drie werfkranen in Zelzate

EB

15/09/17 - 14u41 Bron: Belga

Drie kranen van elk 100 ton werden gestolen (links). Bedrijfsleider Johan Michielsens. © Facebook / PLA.

De politie in Frankrijk heeft gisteren een verdachte opgepakt van de diefstal van drie grote mobiele werfkranen op de terreinen van een bedrijf in Zelzate. Dat meldt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen.

De diefstal gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag bij het verhuurbedrijf Michielsens in Zelzate. Eén kraan werd kort daarna aangetroffen op de Kennedybaan in Gent. De twee andere kranen werden gisteren teruggevonden in de buurt van Reims. Een verdachte, een 48-jarige man met de Litouwse nationaliteit, werd in Frankrijk opgepakt door de autoriteiten.



De Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen heeft een onderzoeksrechter gevorderd. Er werd een Europees aanhoudingsbevel afgeleverd met het oog op de overlevering aan België van de verdachte.