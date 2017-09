Na opvallende video: wegpiraat op E40 geeft zichzelf aan bij politie

Marco Mariotti

15/09/17 - 14u09 Bron: eigen berichtgeving

De bestuurder van de bruine Opel dwingt de blauwe Polo van de rijbaan. De andere automobilisten kunnen een aanrijding maar nipt vermijden. © RV.

video De bestuurder die deze week levensgevaarlijke toeren uithaalde op de E40 tussen Brussel en Leuven, is gevat. De man gaf zichzelf aan bij de politie.

Op sociale media dook gisteren een filmpje op waar te zien was hoe de bestuurder van een vermoedelijk bruine Opel bruusk van rijstrook wisselt om een blauwe Polo in te halen. Daarna gaat de bestuurder van de Opel fors in de remmen en wijkt hij uit naar rechts om de Polo van de weg te dwingen. Drie andere bestuurders kunnen maar nipt een aanrijding vermijden.



Wegpolitie voorpost Reyers tilde zwaar aan de feiten en lanceerde een oproep tot getuigen via onze krant. "Dat leidde tot enkele tips, en uiteindelijk ook tot resultaat", klinkt het bij de politie. "De bestuurder is geïdentificeerd. Meer kunnen we er niet over kwijt aangezien het onderzoek volop loopt." Volgens onze redactie gaf de man zichzelf aan. De bestuurder werd verhoord en geconfronteerd met de beelden.



Het parket Halle-Vilvoorde zal beslissen welke straf de man krijgt.