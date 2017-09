Stroompanne Gent is te wijten aan ongeval, wellicht kortsluiting

EB

15/09/17 - 14u04 Bron: Belga

Het transformatorenstation aan de Nieuwevaart. © belga.

De grote stroompanne in Gent waarbij na een brand in het transformatorenstation aan de Nieuwevaart de elektriciteitstoevoer in 500 straten uitviel, kende een accidentele oorzaak. Dat werd vernomen bij de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen. Het parket stelde geen branddeskundige aan omdat er geen aanwijzingen van kwaad opzet zijn.

De stroomonderbreking deed zich gisteren om 6.23 uur voor. Het ging om meer dan 500 straten en duizenden gezinnen. Het incident gebeurde in het transformatorenstation aan de Nieuwevaart in Gent, en door de hevige rookontwikkeling konden technici zich lange tijd niet in de cabine begeven. Nadat het transformatorenstation terug veilig werd verklaard begon Eandis wijken één voor één opnieuw van spanning te voorzien. Kort na 20 uur hadden alle getroffen klanten opnieuw stroom.



Uit de vaststellingen van de brandweer blijkt dat alles wijst op een accidentele oorzaak. Het parket stelde geen branddeskundige aan omdat er geen aanwijzingen van kwaad opzet zijn. Vermoedelijk gaat het om een kortsluiting, maar verder onderzoek is noodzakelijk, zegt woordvoerder Simon Van Wijmeersch van Eandis. "Een kortsluiting is één van de opties, maar we moeten de interne analyse afwachten. We zijn alle elementen aan het verzamelen, samen met alle betrokken partijen."