Premier Michel: "Geen angst zaaien over pensioenen"

15/09/17

De federale regering gaat voorlopig niets veranderen aan de manier waarop het pensioen voor werklozen ouder dan vijftig jaar wordt berekend. Dat heeft premier Charles Michel bevestigd na afloop van de ministerraad. Het is echter niet uitgesloten dat de regering in het kader van activeringsmaatregelen nog maatregelen rond pensioenen neemt. Daarvoor is het wel wachten op de insteek van de sociale partners en de gewesten.

Na het kernkabinet van gisteren raakte bekend dat de regering de manier waarop periodes van werkloosheid meetellen voor de bereking van het pensioenbedrag, enkel zou wijzigen voor mensen jonger dan 50. Voor de vijftigplussers verandert er niets, al wordt er wel ingezet op activering. Daarvoor wordt een advies gevraagd aan de sociale partners en overleg gepleegd met de gewesten.



"We kiezen voor een breder kader in de logica van activering", zei premier Michel vandaag. De regering zal luisteren naar de adviezen die de Nationale Arbeidsraad en de gewesten geven, ook over eventuele pensioenmaatregelen.



"Geen angst zaaien"

De premier pleitte ervoor om geen angst de zaaien in de publieke opinie. Michel zei dat de regering duidelijke doestellingen heeft rond pensioenen. "De levensverwachting stijgt spectaculair, we willen een solide en duurzaam systeem kunnen waarborgen. We willen ook stelsels harmoniseren en onlogische situaties wegwerken en we willen werk aanmoedigen en valoriseren."



Minister van Pensioenen Daniël Bacquelaine (MR) zei dat de regering er zich van bewust is dat het niet evident is voor oudere werklozen om terug een job te vinden. "Maar we mogen niet opgeven. We hoeven niet fatalistisch te zijn. We moeten niet denken dat het altijd zo zal zijn."



De beslissing om niets te veranderen voor de 50-plussers heeft geen invloed op de begroting. De maatregel zou sowieso pas in 2019 ingaan.