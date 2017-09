Drie broers gijzelen man (27) urenlang en eisen grote som geld

Hans Verbeke

15/09/17 - 12u44

© photo_news.

Brugge Gisteren was een 27-jarige man uit Brugge slachtoffer van een gijzeling. Het slachtoffer werd 's morgens, bij het verlaten van zijn appartement in Brugge, opgewacht door drie verdachten. Hij werd permanent onder bedwang gehouden.

De verdachten eisten een grote som geld en reden met het slachtoffer - onder bedreiging - naar Eke, Ellezelles en Ronse. In de namiddag gingen ze met het slachtoffer naar een bankfiliaal in Ronse. Daar kon het slachtoffer vluchten en de politie verwittigen. De politie kwam onmiddellijk ter plaatse en kon de drie verdachten arresteren. De verdachten, drie broers uit Antwerpen, tussen 29 en 38 jaar, worden deze namiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Oudenaarde. Het parket vraagt hun aanhouding.