Peraïta kan fluiten naar ontslagvergoeding als het van administratie afhangt

EB

15/09/17 - 12u30 Bron: Belga

Pascale Peraïta. © photo news.

De administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) zal een negatief advies afleveren over een terugbetaling van de ontslagvergoeding van Pascale Peraïta als directrice van Samusocial. Dat zei Nicolas Lagasse, Leidend Ambtenaar van de GGC, vandaag in de onderzoekscommissie Samusocial waar hij met twee andere GGC-ambtenaren gehoord werd.

Eerder deze week raakte bekend dat Peraïta een einde aan haar verlof zonder wedde bij Samusocial wilde maken. Vermoed werd dat ze deze stap zette om nog een opzegvergoeding te kunnen opstrijken. Voor een ontslag om dwingende redenen zou het immers te laat zijn, vreesde Liesbet Dhaene (N-VA).



Indien er een ontslagvergoeding aan Peraïta zou worden uitbetaald, zou Samusocial de terugbetaling kunnen vragen aan de GGC. "Indien dit wordt ingediend, kijken we of de uitgave nuttig is in het kader van het doel van de subsidies. We zouden in dit geval een negatief advies uitbrengen", stelde Lagasse. Yannick Ranson, die verantwoordelijk was voor de controle van subsidiedossiers, zei op vraag van Dhaene geen weet te hebben van de vraag om terugbetaling van ontslagvergoedingen in andere dossiers. "Maar dat wil niet zeggen dat dat nooit gebeurd is", voegde hij eraan toe.



De administratie wist dat het bedrag van het loon van Pascale Peraïta hoger lag dan het bedrag dat door Samusocial voor subsidiëring werd ingediend. Haar individuele loonfiche stak immers in het dossier, zei Ranson. Hij wees er ook nog op dat er geen schalen van toepassing waren voor het bepalen van het loon van de directrice. Samusocial had immers geen personeelskader neergelegd, waardoor de vzw geen organische subsidiëring kon krijgen en de daaraan verbonden loonschalen niet golden.



Dubbele subsidiëring

Heel wat commissieleden hadden ook vragen over het gevaar van dubbele subsidiëring, waarvoor het rapport van de Inspectie Financiën uit 2013 reeds waarschuwde. Nicolas Lagasse zei dat dit inderdaad een bekommernis van de administratie was. "Er zijn reeds contacten met de federale collega's. Op 29 september hebben we een vergadering met de administratie armoedebestrijding", kondigde hij aan.



Op basis van dat rapport van de Inspectie Financiën kreeg de administratie geen bijzondere instructies van het GGC-college, en werden door de administratie ook geen aanbevelingen aan het college gedaan, erkenden de ambtenaren nog.



Paul Delva (CD&V) wees er zijn collega's op dat de suggestie om voortaan enkel originele facturen in te dienen bij de administratie geen steek hield. De vzw-wetgeving verplicht immers dat de originele stukken bij de vzw moeten blijven.



Dirk Lalemant, directeur van de directie boekhouding en begroting, stelde dat het het GGC-college was dat zijn fiat gaf voor het terugbetalen van de kosten van het seminarie in Alicante, waarover al heel wat te doen was in de pers en de commissie. "We hebben dat dossier overgemaakt aan het college, dat beslist heeft dat de uitgaven gerechtvaardigd waren - de conventie voorzag inderdaad dat een deel van de subsidies aan opleidingen konden besteed worden, red. - Daarop hebben we betaald", lichtte Lalemant toe.