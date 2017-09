Verdachte van geweld tegen politie in Borgerhout blijft in de cel

EB

De raadkamer in Antwerpen heeft de aanhouding bevestigd van Karim A. (31), die verdacht wordt van opzettelijke slagen aan een agent in de Zendelingenstraat in Borgerhout. Zijn advocaat benadrukt dat de omstandigheden toch enigszins verschillen van de eerdere incidenten die zich in Borgerhout hebben afgespeeld.

"Bij het incident op de Turnhoutsebaan van 1 september werd de politie doelbewust belaagd door omstaanders. In het dossier van mijn cliënt was het zijn broer die zondag de politie had verwittigd, omdat hij dronken was en zich agressief gedroeg. Toen de politie hem wilde arresteren, rukte hij zich los en mogelijk heeft hij die agent daarbij verwond. Maar dat was helemaal niet zijn bedoeling", stelde zijn advocaat Stijn Jans.



Karim A. had onder invloed en over zijn toeren volgens hem de "foute inschatting" gemaakt om te gaan lopen. Hij vluchtte de woning van een vriend binnen en werd daar gearresteerd door een Snelle Respons Team.



Het politieoptreden lokte opnieuw veel toeschouwers, die zich tegen de politie keerden. Ze riepen leuzen en begonnen met eieren te gooien. De politie zoekt nog naar een tweede verdachte die in de rug van een agent was gesprongen.



"Mijn cliënt heeft veel spijt en was heel emotioneel voor de raadkamer. Na de eerdere perikelen in Borgerhout wordt het natuurlijk moeilijker om iemand vrij te krijgen, omdat het toch wel als een gelijkaardig dossier wordt aanzien, ook al waren de omstandigheden anders", zei meester Jans.



De raadkamer bevestigde de aanhouding, waardoor Karim A. nog een maand in de cel blijft. De verdediging gaat niet in beroep tegen de beslissing.