Verdachte (74) van schietpartij Linkebeek blijft aangehouden

15/09/17

Gerard L., de 74-jarige man die zondagnamiddag in Linkebeek zijn buur doodschoot en een aannemer verwondde, blijft nog minstens een maand in de cel. Dat heeft de Brusselse raadkamer vandaag beslist. Aanleiding voor de schietpartij zou een aanslepende ruzie zijn over de verbouwingen die de buurman liet uitvoeren.