Oeps: Financiën verstuurt per ongeluk 900.000 verkeerde e-mails

15/09/17 - 11u34 Bron: Belga

De federale overheidsdienst Financiën heeft de voorbije nacht per ongeluk een verkeerde e-mail verstuurd naar zowat 900.000 mensen. De woordvoerder van Financiën benadrukt dat er geen sprake is van hacking en dat de mail geen gevoelige informatie bevat.

"Er is geen sprak van hacking of phishing, maar het gaat om een menselijke fout", zegt Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën.



"De mail was eigenlijk bestemd voor 3.200 bestemmelingen die met de dienst douane en accijnzen te maken hebben. Er wordt uitgelegd dat een bepaalde toepassing volgende week dinsdag wegens onderhoud een tijdlang niet bereikbaar zal zijn." Wellicht werd de e-mail per ongeluk naar de verkeerde adreslijst verstuurd, waardoor het bericht bij 900.000 mensen terechtkwam.



"We hebben daarover verschillende vragen gekregen op ons contactcenter. Ter verduidelijking zullen we nu een tweede mail naar die 900.000 mensen sturen, om mee te delen dat ze zich niets van die eerste mail moeten aantrekken", klinkt het nog.



Adyns beklemtoont dat de verkeerd verstuurde e-mail geen gevoelige informatie bevat.