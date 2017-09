Motard in levensgevaar na gruwelijke crash

Tim Van Damme

15/09/17 - 11u03 Bron: Eigen berichtgeving

© Tim Van Damme.

Ninove Op de Brakelsesteenweg in Outer, een deelgemeente van het Oost-Vlaamse Ninove, is deze ochtend een 44-jarige man levensgevaarlijk gewond geraakt.

De motard reed richting Brakel en crashte rond 9.30 uur achteraan op een zware bestelwagen. Die was net gestopt om een voorganger te laten afslaan. De hulpdiensten waren heel snel ter plaatse. De man werd in levensgevaar naar het ASZ in Geraardsbergen afgevoerd. Zolang zijn toestand kritiek is, blijft de Brakelsesteenweg N8 afgesloten tussen rondpunt Dollar en de Ziekenhuisstraat.