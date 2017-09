Pool moet Nederlands leren na vluchtmisdrijf omdat hij het niet kon uitleggen

Bewerkt door Eric Belsack

Deze week in de politierechtbank

politierechtbank Dronken rijden en vluchtmisdrijf, of een combinatie van beide, trokken deze week onze aandacht in 's lands politierechtbanken. Pech ook voor de jongeman die op nieuwjaarsdag taart ging kopen met een vriend, maar nog beschonken was na de festiviteiten op oudejaarsavond. En dan is er nog de Poolse elektricien die nu Nederlands leert nadat hij onder invloed tegen een paaltje reed. Elk nadeel heeft zijn voordeel, om Johan Cruijff te parafraseren.

Illustratiefoto. © thinkstock.

Pool moet Nederlands leren na vluchtmisdrijf Ik volg Nederlandse les en spreek enkele woordjes Beklaagde Doktor K. Een Poolse elektricien heeft de politierechter deze week bewezen dat hij inspanningen doet om Nederlands te leren. Dat had de rechter hem op 23 januari gevraagd.



Doktor K. reed op 26 juni vorig jaar onder invloed van alcohol een paaltje omver in het landelijke Diksmuide. De man wou naar eigen zeggen hulp vragen of de politie bellen, maar kon zich door de taalbarrière niet verstaanbaar maken en reed dan maar weg.

Omdat hij al jaren in België woont, raadde de politierechter hem aan Nederlands te leren, dan kon hij een iets lichtere straf voorzien.



"Ik volg Nederlandse les en spreek enkele woordjes", stamelde K. in de politierechtbank, bijgestaan door een tolk. De man kreeg 3.756 euro boete, waarvan 1.500 euro met uitstel, en dertig dagen rijverbod. (JHM)

Leraar dreigt rijbewijs te verliezen na 3.72 promille Dan moet hij maar met zijn fietsje naar school Politierechter Een leerkracht uit het Waalse Hautrage nabij Bergen riskeert zijn rijbewijs voorgoed kwijt te spelen nadat hij andermaal betrapt werd op dronken rijden. De man werd op 19 augustus 2016 betrapt op vakantie in Oostduinkerke. Nadat hij op restaurant was geweest blies Igor C. maar liefst 3.72 promille. De man was korte tijd geleden ook al tweemaal veroordeeld wegens dronken rijden.



Hij riskeert nu een torenhoge boete en zijn rijbewijs definitief te moeten afgeven. "Gelet op het profiel van die man en de voorgaande feiten, denk ik dat die kans wel groot kan zijn. Dan moet hij maar met zijn fietsje naar school", sneerde de politierechter. Tegen 11 december zal een deskundige de man onderzocht hebben. (JHM)

Bestuurder (70) krijgt jaar cel bij 28ste veroordeling Ik heb nog nooit iets misdaan en heb heel mijn leven gewerkt Beklaagde Hugo K. (70) Een 70-jarige bestuurder heeft, bij zijn 28ste veroordeling, een jaar cel gekregen. De politierechter in Brugge legde Hugo K. ook 5,5 jaar rijverbod op.



De man reed op 4 oktober vorig jaar in Torhout een geparkeerde wagen aan en pleegde vluchtmisdrijf. Hij had geen medisch onderzoek laten afnemen, hoewel hem dat bij een eerdere veroordeling was opgelegd.



Ondanks zijn uitgebreide strafblad lijkt de man de ernst van zijn daden niet te beseffen. "Ik heb nog nooit iets misdaan en heb heel mijn leven gewerkt", stamelde hij. "Ik ben uitgestapt, maar zag geen schade dus ben ik maar verder gereden." (SDVO)

Beschonken vader pleegt vluchtmisdrijf na voetbaltraining van zoontje Zijn zoontje riep hem nog toe dat hij moest oppassen voor een chauffeur die zijn oprit verliet, maar mijn cliënt kon de aanrijding niet meer vermijden Advocaat van beklaagde Een 50-jarige man uit Zottegem is in de Oudenaardse politierechtbank veroordeeld tot een geldboete van 2.000 euro en anderhalve maand rijverbod nadat hij op 18 februari met zo'n twee promille alcohol in het bloed een voertuig aanreed op de Gentse Steenweg in Grotenberge en vluchtmisdrijf pleegde.



"Mijn cliënt had zijn zoontje naar de voetbaltraining gebracht en dronk intussen in de kantine enkele pintjes", schetste zijn advocaat de omstandigheden. "Uiteindelijk is hij toch nog achter het stuur gekropen. Zijn zoontje riep hem nog toe dat hij moest oppassen voor een chauffeur die zijn oprit verliet, maar mijn cliënt kon de aanrijding niet meer vermijden. Uit paniek is hij eerst doorgereden naar huis, maar zijn vrouw keerde onmiddellijk naar de plek van het ongeval terug."



De man liet weten dat hij een fout heeft begaan. Zijn rijbewijs krijgt hij terug als hij slaagt in medische en psychologische proeven. (TVR)

Jongeman met voorlopig rijbewijs haalt taart en blaast positief Twee weken later slaagde ik voor m'n rijexamen Beklaagde A.D. (23) Een 23-jarige man uit Heist heeft in de Brugse politierechtbank 15 dagen rijverbod gekregen nadat hij op nieuwjaarsdag achter zijn stuur betrapt werd op alcohol.



A.D. was op oudejaarsavond met vrienden gaan feesten. "Ik ging slapen en wilde de ochtend nadien een taart halen om een vriend te verrassen. Ik had nooit gedacht dat ik nog alcohol in mijn bloed had", verklaarde D. De man werd op weg naar de bakker in Knokke aan de kant gezet door de politie. Hij blies nog 0,64 promille. D. reed bovendien nog rond met een voorlopig rijbewijs en had geen begeleider bij. "Twee weken later slaagde ik voor m'n rijexamen", deelde de man nog mee. (SDVO)