Algerijns duo ontfutselde bankkaarten van 25 oudjes

15/09/17 - 10u50 Bron: Birger Vandael

© photo news.

Twee Algerijnse mannen, die allebei in de regio rond Luik wonen, stonden vandaag in de correctionele rechtbank van Hasselt terecht de diefstal van ongeveer 25 bankkaarten en 15.000 euro. "Daarbij gebruikten ze telkens dezelfde methode waarbij ze mensen met een hoge of zeer hoge leeftijd om de tuin probeerden leiden om hen vervolgens te bestelen", aldus de procureur.

Het duo pleegde feiten over een groot gedeelte van het land. "Eerst probeerden ze de code van de bankkaart van de slachtoffers te zien, daarna gebruikten ze een list zoals om hun aandacht af te leiden. Zo staken ze de banden plat en boden ze vervolgens hun hulp aan. Op die manier ontfutselden ze vervolgens de portefeuille of bankaart van de oudere mensen. Deze gebruikten ze dan om veel geld mee af te halen, dat deden ze in totaal zeventig keer met 25 kaarten. Af en toe werd er ook geweld gebruikt. Zo kreeg één van de slachtoffers een duw en werd een ander slachtoffer met een spuitbus onder gespoten toen hij het graf van zijn vrouw aan het poetsen was", stelde de procureur.



Het duo werd herkend op camerabeelden en ook het telefoononderzoek en de getuigenissen van de slachtoffers wees uit in hun richting. Een aantal feiten werden reeds toegegeven. "Het is duidelijk dat het een goed georganiseerde bende was. Beide beklaagden hebben een criminele ingesteldheid en tonen geen empathie naar de slachtoffers. Ik vraag een celstraf van vijf jaar voor de eerste beklaagde en een celstraf van drie jaar voor de tweede beklaagde", besloot de procureur. De vrouw van één van de beklaagde riskeert eveneens een celstraf van vijftien maanden, net als een vierde partij. Zij zouden gebruik hebben gemaakt van de gestolen kaart om aankopen te doen.



Eén van de beklaagden richtte zich nog tot de twee burgerlijke partijen. "Ik schaam me ten zeerste, maar kan het verleden niet meer veranderen. Ik zal mijn verantwoordelijkheid opnemen en alle middelen aanwenden om u te vergoeden." De raadsmannen proberen voor hun cliënten en straf met uitstel te bekomen. Op 13 oktober volgt het vonnis.