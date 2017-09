Storing ticketautomaten NMBS raakt stilaan opgelost

Door: redactie

15/09/17 - 07u47

© Twitter / Zimme Maxke Duke.

Het informaticaprobleem dat de verkoop van biljetten aan de ticketautomaten van de NMBS vanochtend onmogelijk maakte, is opgelost. De automaten worden nu overal geleidelijk aan terug in gebruik genomen, zegt woordvoerder Dimitri Temmerman. In de grotere stations zoals Antwerpen, Brussel en Namen is dat al het geval, de rest volgt in de komende uren.