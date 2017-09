Nat en fris weekend (maar er is beterschap op komst)

Door: redactie

Het blijft vandaag zwaarbewolkt met buien, vooral dan na de middag. Mogelijk gaan die gepaard met een donderslag. De maxima klimmen niet hoger dan 11 graden in de Hoge Venen en 17 graden in het centrum. Ook komend weekend is het nat en fris, pas vanaf woensdag wordt het droger en warmer, voorspelt het KMI.

Vanavond blijft het op een paar lokale buitjes na meestal droog met opklaringen. In de loop van de nacht wordt het over het westen wel zwaarbewolkt met buien, mogelijk ook met onweer aan zee. De minima liggen tussen 4 en 11 graden.



Het weekend begint in het westen met stevige buien, elders is het overwegend rustig en droog. In de loop van de dag zijn er ook in het binnenland lokaal buien mogelijk, een donderslag is daarbij niet uitgesloten. Het blijft fris, met maxima tussen 11 en 16 graden.



Zondag eerst meestal droog, in de namiddag opnieuw buien. Zon en wolken wisselen elkaar af bij maxima van 11 tot 17 graden.



Begin volgende week opnieuw nat en fris herfstweer. Woensdag en donderdag lijken droger te gaan worden. Het kwik stijgt dan ook terug tot 20 graden.