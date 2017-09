'Bob van dienst' rijdt peperdure AMG in de prak

Door: Tim Van Damme

15/09/17 - 06u15

video Op de Elisabethlaan in het Oost-Vlaamse Ninove is een dertiger uit Sint-Pieters-Leeuw vanmorgen rond 5 uur samen met zijn vrienden door het oog van de naald gekropen.

De man crashte zijn Mercedes AMG C-klasse op de terugweg van danscafé The Dollar. Het voertuig met een waarde van zo'n 100.000 euro knalde kort na zijn vertrek aan hoge snelheid op de vangrails aan de overkant van de weg. Die plooide helemaal om, maar als bij wonder schoof de wagen niet de afgrond in. De sportwagen knalde vervolgens op een boom en kwam enkele tientallen meters verder in tegenovergestelde richting tot stilstand. Zowel de chauffeur als de inzittenden bleven ongedeerd.



De bestuurder van de wagen was kort voor het ongeval gebeld door vrienden. Zij hadden te veel gedronken en zochten een Bob. Volgens de chauffeur zou een ander voertuig zijn wagen hebben aangetikt en achteraf zijn doorgereden.