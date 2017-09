Privé auto leasen meestal slecht idee

PHILIPPE GHYSENS

15/09/17 - 05u00

© Benoit De Freine.

Drie jaar lang rondrijden in een Opel voor 178 euro per maand? Even bij Gamma binnenwippen. Na Media Markt en Carrefour biedt nu ook de doe-het-zelf-keten een goedkope leasewagen aan. Toch is een auto kopen financieel interessanter, zegt Test-Aankoop.

De Opel Karl Rocks staat in dertien Gamma-winkels te blinken tussen de klusartikelen. De keten heeft in totaal 250 wagens in de aanbieding. Net zoals eerder Carrefour en Media Markt werkt Gamma samen met DirectLease. De gebruiker betaalt 36 maanden lang 178 euro en levert de wagen dan weer in. "Na enkele dagen overtreft het aantal aanvragen al onze verwachtingen", zegt Werner Van Gansbeke van Gamma. Eenzelfde actie bij Gamma Nederland was ook al een groot succes.



Auto's leasen is altijd een zaak van bedrijven geweest. Gaat nu ook de particuliere Belg z'n wagen huren? "De markt voor privélease gaat inderdaad open. De Belg heeft niet alleen een baksteen, maar ook een auto in de maag. Steeds meer mensen ontdekken het grote voordeel van leasen: je hoeft je om niets zorgen te maken. Een defect? Je wagen wordt hersteld zonder dat het je iets kost. Eigenlijk neem je een abonnement op een dienst, met name het gebruik van een wagen", zegt Jurgen Delanoy van LeasePlan.



Die 'ontzorging' is een groot voordeel. Maar aan leasen zijn ook veel nadelen verbonden. Doe je bijvoorbeeld veel kilometers, dan kan je beter kopen. Lees alle bevindingen van Test-Aankoop in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken gratis!