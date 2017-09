Rode Kruis roept op om niet zelf op zoek te gaan: "Donor vind je niet op Facebook"

STEVEN SWINNEN

15/09/17 - 05u00

© Thinkstock.

Het wordt een zéér succesvolle campagne van het Rode Kruis en het Belgisch Beenmerg Register. Ze roepen op om... niets te doen. Met name zélf geen stamceldonoren meer te ronselen. "De zeldzame types die niet in onze databank zitten, vind je niet op Facebook."

Het is een race tegen de klok en met je bloed te testen zou je iemands leven kunnen redden, ook al is de kans op succes doorgaans maar 1 op de 50.000. Natuurlijk worden de oproepen 'stamceldonoren gezocht' veel gedeeld en opgevolgd. Maar eigenlijk zijn ze nutteloos. In ons land heeft nog nooit een ernstig zieke patiënt de speld in de hooiberg - een donor met de juiste genetische match - gevonden door het mobiliseren van vrienden en sympathisanten op sociale media. En het zál ook niet gebeuren volgens het Belgisch Beenmerg Register.