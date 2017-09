Arbeiders bij Volvo Car Gent hervatten het werk

lva

In Gent hebben de arbeiders van Volvo Car Gent het verzoeningsakkoord aanvaard; 42,29 procent van de arbeiders stemden voor het verzoeningsvoorstel dat gisterochtend is voorgesteld. 57,71% stemde tegen, melden vakbondsbronnen aan Belga. Dat is geen meerderheid, maar om het akkoord te verwerpen moest een tweederdemeerderheid (66,67%) tegen stemmen. De Volvo-directie wil de productie vanochtend om 05.15 uur opnieuw opstarten.