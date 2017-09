Terwijl uw energiefactuur verdubbeld is, werden intercommunales 1 miljard rijker

Jeroen Bossaert

15/09/17 - 05u00

Auteur van het nieuwe boek 'De Vlaamse ziekte' en burgemeester van Glabbeek Peter Reekmans © PeterReekmans.be.

De Vlaamse intercommunales die u gas en elektriciteit leveren, zijn samen 1 miljard euro rijker geworden in amper zes jaar tijd. Ook de winstuitkeringen voor de ­gemeenten zijn op peil gebleven. Maar in diezelfde periode is uw energiefactuur wél verdubbeld.

Voor het eerst is iemand erin geslaagd het kluwen van Vlaamse intercommunales in kaart te brengen. En het zijn opmerkelijke vaststellingen die burgemeester van Glabbeek Peter Reekmans doet in zijn nieuwe boek.



Wist u bijvoorbeeld dat er 44 inter­communales en nevenstructuren nodig zijn om ervoor te zorgen dat bij u thuis de lamp brandt en het gasfornuis werkt? En dat 1.506 politici betaald worden om die 44 bedrijven te besturen? Of nog: dat nagenoeg al die energie-intercommunales de voorbije ­jaren stevig winst hebben ­geboekt? "En dat terwijl de ­energiefactuur van de Vlaming met liefst 100% gestegen is", zegt Reekmans (Lijst Dedecker).



Uw krant bekeek de jaarrekeningen van de 44 structuren die hij in kaart bracht en stelde vast dat hun eigen vermogen in zes jaar gestegen is van 11 miljard naar 12 miljard euro. "Al die tijd zijn de uitkeringen voor de ge­meenten op peil gebleven", klinkt het. "Elk jaar stroomt een half miljard euro naar de ­gemeenten via de ­energie-intercommunales, als verdoken belastingen. De Vlaming heeft dus meer betaald voor zijn energie om de intercommunales rijker te maken en de kassa van de gemeenten te ­laten kloppen."



Reekmans pleit voor een radicale hervorming van de inter­com­mu­nales. "Het systeem moet op de schop en dat zal ­leiden tot goedkopere energie." Opmerkelijk: ook sp.a-voorzitter John Crombez werkte mee aan zijn boek.



