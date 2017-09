Wagen gaat uit de bocht: bestuurster (40) gewond

Jimmy De Schrijver

14/09/17 - 21u51

© Jimmy De Schrijver.

Zonhoven Op de grens van de Wijvestraat met de Zwanenstraat aan het recreatiedomein Heidestrand is deze avond rond 19.30 uur een personenwagen uit de bocht gegaan en tegen enkele bomen gebotst. De 40-jarige Brenda S. uit Zonhoven raakte gewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht.

Bestuurder Brenda S. uit Zonhoven reed in haar Ford Fiësta van Bolderberg richting Zonhoven toen zij in de bocht aan het Heidestrand de controle over haar stuur verloor. In plaats van de bocht naar links te nemen schoof de auto rechtdoor. Hij maaide wat struiken en twee bomen weg om vervolgens in het struikgewas tegen een boom tot stilstand te komen. De twee bomen kwamen op de rijbaan terecht en moesten door de brandweer verwijderd worden.



De bestuurster zat niet geklemd, maar moest met behulp van de brandweer uit haar voertuig gehaald worden. Brenda S. kreeg ter plekke de eerste zorgen toegediend. Nadien werd zij voor verzorging met de ambulance naar het Sint-Franciskusziekenhuis in Heusden-Zolder overgebracht.



De politie sloot de straat een tijdlang in beide richtingen af vanaf de Zandstraat in Bolderberg en de Wijvestraat in Zonhoven. Het verkeer tussen Bolderberg en Zonhoven moest omrijden. De Ford Fiësta werd na de vaststellingen van de politie getakeld.