Vier en Vijf krijgen vrijdag wellicht dan toch radiozender

SBS Belgium, moederbedrijf van tv-zenders Vier en Vijf, krijgt morgen wellicht een radiolicentie van de Vlaamse regering. Het mediabedrijf kan dan als een van de vier nieuwe netwerkradio's een vergunning aanvragen bij de Vlaamse Regulator voor de Media en ten vroegste volgend jaar beginnen uitzenden.

SBS aast al een tijdje op een eigen radiozender, onontbeerlijk ter versterking van de tv-kanalen. Het bedrijf argumenteerde tot vorig jaar dat er op de FM-band nog meer dan plaats genoeg is, naast de VRT-zenders en de kanalen van Medialaan (QMusic en JOE FM). In de zomer van 2016 besloot de Vlaamse regering echter dat VRT en Medialaan hun duopolie als landelijke radiozenders behouden. Er werd onvoldoende ruimte gevonden in het pakket aan FM-frequenties. De regering riep wel een nieuw type radio in het leven: de netwerkradio. Die moet in de plaats komen van ketenradio's als Topradio, die zich door de jaren heen hebben uitgebouwd door lokale frequenties op te kopen.



Het nieuwe type commerciële radio mag in en rond de Vlaamse steden uitzenden en krijgt een licentie voor negen jaar. Ze zouden op die manier ongeveer de helft van de Vlaamse bevolking kunnen bereiken.



Op de Vlaamse regeringstafel liggen vrijdag vier namen die een dergelijk station mogen uitbouwen. Het gaat in de eerste plaats om SBS, dat een generalistische radio mag opstarten. De Vrije Brugse Radio Omroep mag een station beginnen met Vlaamse en Nederlandstalige muziek. Ook B.G. Consulting, het bedrijf achter Stadsradio Vlaanderen, en CFM, bekend van Hit FM, mogen aan de slag. Dat laatste wordt wellicht een station dat zich richt tot vrouwen.



Bij de zenders die achter het net vissen zijn onder meer Topradio en Radio Maria. Ook Ment, dat een digitale tv-zender rond Vlaamse muziek runt, krijgt geen radiozender.