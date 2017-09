Straks eerste elektrische bussen in Tienen

Door: redactie

De stad Tienen zet straks voor het eerst twee volledige elektrische grote stadsbussen in, een primeur in ons land. De bussen zijn niet van de Lijn, maar voor de stad, en zullen onder meer als schoolbus worden ingezet. Met een volle batterij zullen de bussen ongeveer driehonderd kilometer kunnen rijden, genoeg om een hele dag rond te rijden zonder oplaadbeurt. De bussen zullen vanaf november worden ingezet in Tienen en omstreken. De bussen zijn twaalf meter lang en zullen tot negentig personen kunnen vervoeren. En opladen? Dat duurt nu nog maar een halfuurtje.