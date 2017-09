Politie zoekt getuigen van gewapende overval op winkel

Door: redactie

14/09/17 - 21u33

Eén van de daders werd gefilmd door de bewakingscamera's van de winkel. Het gaat om een man van tussen de 25 à 35 jaar oud en is zwaar gebouwd. Hij droeg een donkere sportjas met witte lijnen op de mouwen en een pet. © Politie.

Tamines Vanochtend omstreeks 6.50 uur werd een gewapende overval gepleegd op de 'SUN 7'-winkel in de avenue Président Roosevelt in Tamines. De onderzoekers zijn op zoek naar getuigen die de daders hebben gezien of mensen die verdachte handelingen hebben opgemerkt in de buurt.