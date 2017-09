Vrijdag = frietjesdag: één op de vijf begint aan weekend met friet. Jij ook?

Door: redactie

15/09/17 - 15u00

© thinkstock.

OPROEP Wat is de mooiste beloning voor die dappere vijf dagen op de schoolbanken of die ellenlange werkweek? Wat is de lekkerste start van het weekend? Frietjes! Vrijdag is frietjesdag. Meer dan ooit. Niet alleen de wachtrijen voor die immense toonbank, maar ook de cijfers bewijzen het.

Vrijdag is de drukste dag van de hele week in onze frituren: dan schuiven liefst vijf keer meer klanten aan dan op een dinsdag. Ook in de keuken thuis en op restaurant staat de frietketel aan op vrijdag: dan zetten 1,1 miljoen Vlamingen - of bijna één op vijf - hun tanden in onze goudgele nationale trots. Lees ook Lekkerder én gezonder dan steak met frieten? Steak met krokante zoete aardappel