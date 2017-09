Stroomonderbreking: al na 4 uur heb je recht op vergoeding, en dit bedrag krijgen ze in Gent

EB

video In Gent is na de grote stroompanne de elektriciteitstoevoer in alle 500 getroffen straten terug hersteld. Na 13 uur heeft iedereen weer stroom. En dat is lang genoeg om een vergoeding aan te vragen.

Alle gebruikers die aangesloten zijn op het distributienet kunnen bij een stroomonderbreking van meer dan 4 uur een vergoeding voor geleden ongemak aanvragen. De vergoeding bedraagt 35 euro voor een gezin, vermeerderd met 20 euro voor elke bijkomende periode van vier uur. De vergoedingsplicht geldt echter niet bij een noodsituatie of overmacht. Het is wel nog niet duidelijk of Eandis overmacht zal inroepen voor het incident. Meer informatie vindt u op de website van Eandis.



"Het is nog te vroeg om daarover uitspraken te doen. We gaan alle elementen nauwkeurig analyseren en de precieze oorzaak proberen vastleggen. Die oefening moeten we intern maken en met alle betrokken partijen zoals de hulpdiensten", zegt Van Wijmeersch.



"Alles is opgelost", zegt woordvoerder Simon Van Wijmeersch van Eandis. "Sommige klanten hadden al deze namiddag stroom, maar anderen hebben tot in de avond moeten wachten. Het zijn uitzonderlijke situaties waar we begrip voor vragen. We beseffen dat de stroompanne veel ongemakken met zich meebracht maar we doen er alles om dergelijke zeer uitzonderlijke situaties tot een minimum te beperken."



De stroomonderbreking deed zich om 6.23 uur voor. Het ging om meer dan 500 straten en duizenden gezinnen. Het incident deed zich voor in het transformatorenstation aan de Nieuwevaart in Gent, en door de hevige rookontwikkeling konden technici zich lange tijd niet in de cabine begeven. Nadat het transformatorenstation terug veilig werd verklaard begon Eandis wijken één voor één opnieuw van spanning te voorzien.