Strengere gedragscode voor eurocommissarissen moet belangenconflicten vermijden

kv

14/09/17 - 21u39 Bron: Belga

© epa.

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker heeft vandaag een aangescherpte gedragscode voor eurocommissarissen uit de doeken gedaan.

Juncker had vorig najaar al aangekondigd dat hij de zogenaamde afkoelingsperiode wil verlengen van 18 maanden naar twee jaar voor eurocommissarissen en naar drie jaar voor de voorzitter. Tijdens die periode moeten voormalige commissarissen hun oude werkgever op de hoogte brengen over nieuwe functies die ze willen opnemen en gelden er ook beperkingen op lobbywerk bij de Commissie.



De handel en wandel van voormalige commissarissen zal voortaan opgevolgd worden door een nieuw onafhankelijk ethisch comité, dat de Commissie advies zal geven over oud-leden die aan de slag gaan in sectoren die verband houden met hun vroegere portefeuilles. Zowel het advies als de beslissing van de Commissie zullen gepubliceerd worden.



De nieuwe gedragscode omschrijft voor het eerst wat een "belangenconflict" is. Daarbij wordt aangestipt dat eurocommissarissen ook de perceptie van belangenconflicten moeten vermijden. Ze moeten ook alle investeringen boven 10.000 euro aanmelden en hun reiskosten in functie zullen om de twee maanden gepubliceerd worden. Anderzijds wil Juncker dat commissarissen zich kandidaat kunnen stellen bij Europese verkiezingen zonder dat ze hiervoor verlof moeten nemen.



De nieuwe gedragscode treedt op 1 februari 2018 in werking. De code geldt dan voor alle huidige leden van de Commissie-Juncker.