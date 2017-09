Ook tweede verdachte geweld Turnhoutsebaan blijft aangehouden

EB

Borgerhout De raadkamer in Antwerpen heeft de aanhouding bevestigd van de 20-jarige Hamza T., de tweede verdachte die werd opgepakt voor het geweld tegen de politie op de Turnhoutsebaan in Borgerhout.

Twee leden van het fietsteam wilden daar op 1 september een vrouwelijke bestuurster arresteren, nadat ze gevaarlijk rijgedrag had vertoond, maar ze werden daarbij belaagd door omstaanders. Een van de agenten was drie dagen arbeidsongeschikt.



Vorige week vrijdag werd Hamza T. opgepakt. Hij ontkent dat hij geweld heeft gebruikt. "Mijn cliënt geeft toe dat hij aanwezig was met twee kennissen, die hij tijdens het Offerfeest was tegengekomen. Een van die twee was volgens hem de aanstoker en die andere zou ook met iets gesmeten hebben, maar hijzelf heeft niets gedaan. Hij was op de verkeerde plaats met de verkeerde mensen", zegt advocate Nino Darsalia, die met Walter Damen voor hem optreedt.



Hamza T. beschikt volgens haar nog over een blanco strafblad en kwam nog niet met de politie in aanraking. Een van zijn twee kennissen, de 20-jarige Oilid D., werd vorige week eveneens opgepakt. Zijn aanhouding werd dinsdag al bevestigd door de raadkamer. De derde blijft op te sporen.