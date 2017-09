VN-organisatie: "Nood aan minder besparingen, meer investeringen en rijkentaks"

kv

Om de wereldeconomie een nieuw elan te geven en de groeiende ongelijkheid tegen te gaan, moeten overheden minder besparen en meer investeren. Dat zegt de Conferentie voor Handel en Ontwikkeling van de Verenigde Naties (UNCTAD) in een vandaag uitgebracht rapport. De organisatie pleit voor wereldwijde afspraken rond fiscaliteit en regulering.

Meer uitgaven Sedert de bankencrisis haalt een meerderheid van de rijkere landen hun financiën op orde door in de uitgaven de snoeien, eerder dan voor meer inkomsten te zorgen. Volgens UNCTAD houdt dat een echte economische groei tegen. "De vraagzijde wordt te weinig gestimuleerd", zegt Alex Izurieta, economist bij de organisatie.



Overheden zouden opnieuw fors moeten investeren, bijvoorbeeld in de ouderenzorg of de milieusector, zegt het rapport. Investeringen in de zorgeconomie en andere sociale sectoren leveren, naast de maatschappelijke winst, ook een veelvoud aan kwalitatieve jobs op.

Rijken moeten meer bijdragen UNCTAD pleit voor wereldwijde afspraken rond fiscaliteit en regulering. "De markt alleen zal het niet oplossen", zegt Izurieta. De Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt haalde in de jaren '30 de VS uit de crisis met een regulerend programma, bekend als de "New Deal". UNCTAD vindt het nu tijd voor een "wereldwijde New Deal".



Vraag blijf hoe die gefinancierd moet worden. Gelet op de toename van de ongelijkheid in de laatste decennia zou het rijkste segment van de samenleving meer moeten bijdragen, meent UNCTAD. De rijkste tien procent van de bevolking in welvarende landen vijf procent meer belastingen laten betalen, zou volgens UNCTAD ruim achthonderd miljard euro opleveren.