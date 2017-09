N-VA: "Pensioenakkoord? Er is beslist om voorlopig niets te beslissen"

EB

14/09/17 - 22u24 Bron: Belga

© belga.

Het kernkabinet is het eens geraakt over het pensioendossier. Voor vijftigplussers die langer dan een jaar werkloos zijn, blijft de huidige situatie behouden, is bij regeringsbronnen vernomen. De regering wil wel fors inzetten op activering van deze groep. Ze vraagt daarom een advies aan de Nationale Arbeidsraad (NAR) en start overleg op met de deelstaten. N-VA-bronnen zeggen nu dat de kwestie terug op de regeringstafel komt dit advies er is en na het overleg. "Er is eigenlijk beslist om voorlopig niet te beslissen", zegt een N-VA-bron.

Minister van Pensioenen Bacquelaine. © photo news. De kwestie komt terug op de regeringstafel eens het advies van de NAR er is en na het overleg met de deelstaten. Er is eigenlijk beslist om voorlopig niet te beslissen N-VA-bron Net voor het zomerakkoord van eind juli besliste de ministerraad om de manier aan te passen waarop periodes van werkloosheid en brugpensioen meetellen voor het pensioenbedrag (de zogenaamde "gelijkgestelde periodes"). Een tijdje terug was er in de pers veel te doen rond het verhaal van twee vriendinnen van wie er één een fors hoger pensioen dan de andere heeft ook al was ze langer werkloos geweest. De aanpassing moest dergelijke situaties vermijden. De werkloosheidsdagen na één jaar werkloosheid en de dagen brugpensioen zullen voor de pensioenen die ingaan vanaf begin 2019 berekend worden op het minimum jaarrecht en niet langer op basis van het laatst verdiende loon.



Begin deze maand ontstond ophef toen sp.a-voorzitter John Crombez de maatregel oprakelde in 'De Zevende Dag'. Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten ontkende de maatregel en sprak van "klinkklare onzin", terwijl pensioenminister Daniël Bacquelaine (MR) even later erkende dat er voor de aanpassing advies was gevraagd aan de Raad van State. Premier Charles Michel suste de discussie door te stellen dat er nog niets definitief beslist was.



Na een vergadering, gisteren, en een nieuwe vergadering vandaag heeft het kernkabinet nu wel een akkoord bereikt. Voor wie jonger is dan vijftig blijft de maatregel overeind, voor vijftigplussers verandert er niets. De regering gaat wel inzetten op activering. "Akkoord pensioenopbouw neemt ongerustheid weg. 50+ die job verliest, moet niet gestraft worden, wél meer kansen krijgen op nieuwe job", tweette CD&V-vicepremier Kris Peeters vanavond.



Over het dossier is het laatste woord nog niet gezegd. In het heetst van de discussie, enkele weken terug, had coalitiepartner N-VA gezegd dat de regering het pensioensysteem voor 50-plussers "moet durven herbekijken". "Anders komen de pensioenen onder druk te staan". Bovendien "mag wie werkt een verschil zien met iemand die dat niet doet in zijn of haar pensioen". N-VA waarschuwde ook voor een mogelijke "inactiviteitsval" als werkloze vijftigplussers niet aangespoord worden om te werken.



N-VA-bronnen zeggen nu dat de kwestie terug op de regeringstafel komt eens het advies van de NAR er is en na het overleg met de deelstaten. "Er is eigenlijk beslist om voorlopig niet te beslissen", zegt een N-VA-bron. Lees ook PVDA dreigt met Grondwettelijk Hof als regering aan pensioen van 50-plussers raakt

N-VA: "Pensioen werkloze 50-plussers durven herbekijken"

Werkloze vijftigplusser krijgt wel degelijk minder pensioen Akkoord pensioenopbouw neemt ongerustheid weg. 50+ die job verliest, moet niet gestraft worden, wél meer kansen krijgen op nieuwe job #begov — Kris Peeters (@peeters_kris1) Thu Sep 14 00:00:00 MEST 2017

Calvo: "Slechts eerste stap" Hopelijk communiceert Michel nu wel duidelijk en eerlijk. Zeker in een thema als pensioen is dat belangrijk Kristof Calvo (Groen) "Het lijkt erop dat de regering de maatregel eindelijk intrekt", zo reageert Groen-Kamerlid Kristof Calvo op de beslissing van het kernkabinet dat er voor werkloze 50-plussers niets verandert. "Dat is een goede zaak. Het is goed dat Michel het signaal van heel wat Belgen en de oppositie oppikt. Dat mag en moet zeker gezegd worden", aldus Calvo, die er evenwel op wijst dat er nog heel onduidelijkheid heerst.



Daarom is hij benieuwd naar de kleine letters van het akkoord. "Hopelijk communiceert Michel nu wel duidelijk en eerlijk. Zeker in een thema als pensioen is dat belangrijk", aldus het Groen-Kamerlid.



Groen heeft ook nog heel wat vragen over het financiële plaatje. "Deze maatregel ging om een besparing van 20 miljoen euro, maar in het zomerakkoord staat nog bijkomend 273 miljoen euro pensioenbesparingen. Ook die moet de regering herbekijken", vindt de partij. "Wij zouden in elk geval andere keuze maken dan besparen bij gepensioneerden".



Kristof Calvo vindt het tenslotte positief dat de regering oudere werkzoekenden aan de slag wil krijgen, maar dan moeten bedrijven hen ook nog een kans willen geven. "Ook daar is werk aan de winkel", vindt hij.