Na seks in bos kreeg meisje (16) 50 euro en twee zakken snoep: dertiger veroordeeld tot twee jaar cel

Bewerkt door: ADN

14/09/17 - 18u21 Bron: Belga

Illustratiebeeld. © thinkstock.

rumst De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft een 35-jarige man uit het Vlaams-Brabantse Roosdaal veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan de helft met uitstel, voor het aanranden en verkrachten van een 16-jarig meisje uit Rumst.

Het slachtoffer had op 3 augustus 2015 aangifte gedaan. Ze vertelde dat ze de beklaagde vier maanden eerder had leren kennen op Netlog en dat ze gesprekken hadden gevoerd via Skype. Hij had geld op haar gsm gezet, waardoor ze zich verplicht voelde om met hem af te spreken.



Op 17 mei 2015 had hij haar mee naar een speeltuin genomen, waar ze orale seks hadden. Drie dagen later hadden ze seksuele betrekkingen in een bos. Hij gaf haar na afloop 50 euro en twee zakken snoep. Een kleine maand later had hij opnieuw aangedrongen op seks. Hij had haar de morning-afterpil en een zwangerschapstest gegeven.